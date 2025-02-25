Армія рф атакувала Україну ракетами з Ту-95 і дронами: є поранені і пошкодження на Сумщині та Київщині (фото)

Унаслідок ворожої атаки на Київщині постраждала жінка, а також частково зруйновані приватний будинок і господарські приміщення. В Обухівському районі травмована 44-річна жінка, яка отримала різану рану ноги. Її госпіталізували до місцевої лікарні.

Крім того, пошкоджено приватний будинок та господарські споруди. У Фастівському районі також зафіксовані руйнування житлових будинків. Про це повідомляє Київська ОВА.

Близько 4-ї години ранку 25 лютого в Сумах пролунали вибухи. За інформацією місцевих пабліків і "Суспільного", у місті було чути два потужні вибухи. Пізніше в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар підтвердив удар безпілотника "Шахед" у районі озера Чех. Вибухова хвиля вибила вікна у багатоповерхівці, на місці працюють рятувальники та поліція. Одна людина зазнала поранення та отримує медичну допомогу. У місті розгорнули штаб ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Згодом керівник апарату Сумської ОВА Ігор Кальченко повідомив про друге влучання в цьому ж районі, унаслідок чого ще одна людина постраждала, а також зазнали пошкоджень три будинки на вулиці Івана Сірка та один на вулиці Замостянській. Для координації рятувальних робіт мобільний штаб розгорнули безпосередньо на місці удару, а основний штаб ліквідації наслідків облаштували в школі № 17.

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Цієї ночі Росія вперше за останні два тижні здійснила пуски крилатих ракет із бомбардувальників Ту-95 МС. За інформацією Повітряних сил, чотири літаки завдали удару з району міста Енгельс у Саратовській області. Українських громадян закликали уважно стежити за офіційними повідомленнями та у разі повітряної тривоги негайно прямувати в укриття.

Пізніше Повітряні сили зафіксували проліт ракет над Чернігівською областю у південно-західному напрямку. Згодом вони перетнули повітряний простір Полтавщини, змінили курс на Черкащину, а потім на Капітанівку в Кіровоградській області. Далі ракети рухалися у напрямку Тального та Буки на Черкащині, а о 6:22 увійшли в повітряний простір Київщини. Через шість хвилин їхній курс змінився на Житомирську область.

Нагадаємо, раніше російські війська завдали удару по багатоповерхівці в Херсоні керованою авіабомбою, унаслідок чого постраждали мирні жителі, зокрема діти. Атака була здійснена з авіації.

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