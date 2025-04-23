Армія РФ масовано атакувала Україну дронами: зайнялись пожежі, є поранені (фото)

У ніч на 23 квітня російські війська здійснили чергову атаку на Україну, використовуючи ударні безпілотники типу "Шахед". У результаті обстрілів зафіксовано руйнування та постраждалих у кількох регіонах країни — зокрема, в Полтаві, Одесі, Харкові, Дніпропетровській і Київській областях.

Голова Полтавської ОВА Володимир Когут поінформував, що полтавську громаду атакували ворожі БПЛА. Безпілотники завдали ударів по промислових об’єктах та відкритих територіях неподалік житлових районів. Спочатку повідомлень про постраждалих не було, однак згодом стало відомо про трьох поранених. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, підприємства, склади та гаражі. Один з дронів впав поруч із багатоповерхівкою, пошкодивши фасад і вибивши вікна. На місцях влучань виникли пожежі, над ліквідацією яких працювали рятувальники. Також психологи ДСНС надавали допомогу місцевим мешканцям.

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Мер міста Ігор Терехов заявив, що Харків знову під ударом ворожого БПЛА. Атака розпочалася близько 22-ї години і тривала всю ніч. Зафіксовано щонайменше шість вибухів, усі — в Новобаварському районі. Внаслідок влучань у місті спалахнули масштабні пожежі. За інформацією рятувальників, обстрілювалися цивільні об’єкти. Попри значні руйнування, жертв немає. Вранці стало відомо про нове влучання безпілотника в житловий будинок в Індустріальному районі міста — на щастя, постраждалих знову не зафіксовано.

Мер Одеси Геннадій Труханов о 22:14 поінформував мешканців про загрозу застосування ударних БПЛА. Ворожі дрони завдали ударів по цивільній інфраструктурі на околицях міста. У результаті виникли масштабні пожежі. Пошкоджено житлові будинки та приміщення приватних підприємств. За попередніми даними, поранення дістали двоє людей. Їм надається медична допомога. На місцях працювали рятувальники, добровольці та підрозділи Нацгвардії. Психологи ДСНС також допомагали постраждалим мешканцям.

У Київській області під час повітряної тривоги вночі була зафіксована активність протиповітряної оборони. О 01:00 КМВА поінформувала про роботу ППО в області. Зокрема, в Броварському районі уламки ворожого дрона спричинили пожежу в готельно-ресторанному комплексі. Вогонь охопив дві окремі будівлі. Пожежу ліквідували, інформації про постраждалих немає.

У Дніпропетровській області окупанти атакували Синельниківський район. Після удару дрона загорілося приміщення аграрного підприємства. За попередніми даними, постраждали двоє людей. Тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.

У всіх випадках удари були спрямовані виключно на цивільну інфраструктуру, що вкотре підкреслює терористичний характер дій російських військ.

Нагадаємо, вранці 18 квітня російські війська завдали ракетного удару по Харкову, застосувавши балістичні ракети з касетною бойовою частиною. Унаслідок атаки загинула щонайменше одна людина, кількість поранених перевищила 60.

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