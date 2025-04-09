Армія РФ здійснила атаку на Краматорськ та Харків: зайнялись пожежі, є поранені, серед них - дитина (фото)

Увечері 8 квітня російські війська здійснили масштабну атаку дронами-камікадзе по Харкову та Краматорську. Унаслідок ударів виникли численні пожежі, зафіксовано руйнування та поранених серед цивільного населення.

У Харкові перші удари дронів типу "Шахед" були зафіксовані в Київському районі. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Згодом стало відомо про нові вибухи в Шевченківському районі. Мер міста Ігор Терехов заявив про масштабну атаку та підтвердив виникнення пожеж на місцях влучань. За оновленою інформацією, в Основ’янському районі Харкова за вечір пролунало щонайменше 17 вибухів, а загалом по місту нарахували понад 20 ударів. Станом на кінець вечора підтверджено щонайменше двох постраждалих. За словами представників прокуратури, атаки охопили щонайменше чотири райони міста.

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Тієї ж ночі під масованим обстрілом опинився і Краматорськ. Російські дрони влучили в житлову забудову. За словами голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, внаслідок удару постраждали троє людей, серед яких 11-річна дівчинка, її 34-річна мати та 55-річна бабуся. Інформації про загиблих немає.

Місцева влада закликає громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, армія РФ атакувала Харків та Київщину.

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