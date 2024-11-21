Армія рф здійснила ракетну атаку на Дніпро: є влучання у промислове підприємство, зайнялись пожежі (фото)

Російські війська атакували Дніпро, пошкодивши промислове підприємство та спричинивши дві пожежі в місті.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

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"З раннього ранку агресор масовано атакував область. Інформація щодо наслідків уточнюється. Наразі відомо про пошкодження промислового підприємства у Дніпрі. Також у місті сталося дві пожежі".

Лисак зазначив, що загроза для міста залишається. Він закликав мешканців залишатися у безпечних місцях до завершення повітряної тривоги.

Нагадаємо, терористи вчергове атакували Одесу.

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