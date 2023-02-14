Артилеристи 59 бригади знищили ворожі 'Гради', танки та БМП (відео)

Українські бійці з 59-ї бригади знищили значну кількість ворожої техніки на сході України. Було відмінусовано БМ-21 "Град", САУ 2С3 "Акація", два танки Т-72Б та БМП-2.

Кадрами своєї роботи артилеристи поділилися у соцмережах. На відео можна побачити, як наші воїни мітко влучають по ворожій техніці, знищуючи її разом з екіпажами.

Читайте також: Морські піхотинці показали відео знищення ворожої техніки з ПТРК "Стугна-П"

"Артилерія 59-ої бригади за допомогою високоточних снарядів типу M982 Excalibur безжально знищує техніку окупантів на Донецькому напрямку. Мінус БМ-21 "Град", САУ 2С3 "Акація", два танки Т-72Б та БМП-2", – прокоментували ці кадри наші захисники.

Раніше, ми показували як наші воїни били з ПТРК "Стугна" по окупантах на дальності.

Також, ми показували як "Стугною" катапультували командира танка Т-80.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!