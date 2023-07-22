Артилеристи потужним ударом знищили російський танк Т-80 (відео)

Українські військові методично знищують важку техніку росіян на різних ділянках фронту. Зокрема, бійці 45-ї окремої артилерійської бригади Збройних Сил України ліквідували танк окупантів T-80.

Розвідку цілей здійснили бійці 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка. Про це повідомили на каналі Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача Збройних сил у Telegram.

"Нищівне вогневе ураження противника. Здійснили артилеристи 45-ї окремої артилерійської бригади ЗС України за результатами розвідки цілей, яку провели воїни 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як аеророзвідники виявили місце розташування танка окупантів. На наступних кадрах видно точне ураження з артилерії, від чого військова техніка росіян загорілася.

Точний час та місце знищення танка Т-80 не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пояснив, чому контрнаступ ЗСУ просувається повільно. За його словами, основне питання в ціні перемоги. Також він розповів, чому початок контрнаступу було перенесено.

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