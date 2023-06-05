Артилеристи на Сватівському напрямку знищили танк та два МТ-ЛБ окупантів (відео)

Українські військові разом з прикордонниками продовжують стримувати загарбників на різних ділянках фронту. Зокрема, бійці 92-ї окремої механізованої бригади ЗСУ завдали втрат техніці окупантів на Сватівському напрямку на Луганщині.

Захисникам України вдалося ліквідувати п'ять позицій російських окупантів. Про це повідомили на каналі Держприкордонслужби у Telegram.

Зазначається, що артилеристи також уразили один танк, два транспортери МТЛБ (один із яких – із мінометом "Василек"), одну одиницю ствольної артилерії, три місця скупчення ворожої техніки.

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"Результативно розпочали літо аеророзвідники ДПСУ спільно з артилеристами 92 ОМБр ЗСУ на Сватівському напрямку: уражено 5 місць розташування загарбників, 1 танк, 2 МТ-ЛБ (1 з мінометом "васільок"), 1 ствольна артилерія, 3 місця скупчення ворожої техніки. Отож, наша розвідка літає вправно, стежить пильно", – йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити, як аеророзвідники виявляють переміщення загарбників. На наступних кадрах показані влучні удари артилерії по місцю розташування техніки росіян.

Точний час та місце знищення окупантів не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади дали відсіч окупантам, які спробували атакувати позицію ЗСУ.

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