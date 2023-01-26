Астрологи поділилися річним любовним гороскопом на 2023 рік: Овен – Діва

На Новий рік Марс і Меркурій були ретроградними. З пристрасним Марсом і комунікатором Меркурієм у ретроградному положенні календаря романтичні рішення можуть виникнути лише пізніше у січні.

Ретроградна Венера може просто перервати стосунки влітку. Астрологи розповіли, чого варто очікувати від кохання першій половині знаків зодіаку, від Овна до Діви.

Овен

Високі ставки, інтенсивне кохання є на горизонті для Овнів, тоді як кармічний Південний вузол проходить через Скорпіона до 17 липня. 5 травня місячне затемнення у Скорпіоні може зміцнити довгостроковий зв’язок або розірвати його. Що б ви не вирішили, ви не втратите любов до літа.

Палка Венера проходить через Лева з 5 червня по 8 жовтня, даруючи пік романтичних вражень і пристрасних ігор. Поки Венера ретроградна з 22 липня по 3 вересня, ви можете відновити зв’язок із "тим, хто втік" або нарешті розібратися з драмою.

Телець

Де баланс між "я" і "ми"? Це питання, оскільки Північний вузол перебуває в Тельці до 17 липня. Якщо ви надмірно розширювали свої стосунки, стримуйте це. У 2023 році розвиток власних інтересів робить вас дуже привабливими.

Тим часом кармічний південний вузол у Скорпіоні може з’єднати вас із задуманим партнером. Місячне затемнення 5 травня стане критичним моментом "вибір або програш". Ви насолоджуватиметеся сентиментальним літом, поки ваш правитель, романтична Венера, буде затишно перебувати в Леві з 5 червня по 8 жовтня.

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Близнюки

На початку 2023 року у вас буде гарячіше, ніж у котельні, завдяки потужному Марсу, що рухається вперед через Близнюки з 12 січня по 25 березня. Змішайтеся з новими натовпами, щедро гортайте та експериментуйте досхочу. Близнюки можуть розширити романтичні рамки захоплюючими способами, поки непристойний Юпітер буде в Овні до 16 травня.

Заповніть культурний календар датами, щоб утримати вашу увагу від блукання. Коли Південний вузол переходить у Терези та ваш п’ятий будинок романтики та родючості з 17 липня по 11 січня, настає пік сезону для залучення спорідненої душі.

Рак

Захоплюючий роман стоїть на порядку денному, поки Південний вузол ширяє в Скорпіоні та вашому пристрасному п’ятому домі до 17 липня. Будьте активні у створенні магії, купуючи квитки на шоу та виставки та плануючи відпустку. Місячне затемнення 5 травня може принести знаменний момент, про який варто поділитися.

Для деяких Раків найбагатшими цього року є любовні стосунки з собою, але не відгороджуйте своє серце. Короткий візит Плутона до Водолія, з 23 березня по 11 червня, є початком його 20-річного подорожі через ваш спекотний духовний восьмий будинок. Попереду чудове романтичне літо, поки Венера буде у Леві з 5 червня по 8 жовтня.

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Лев

Серйозний Сатурн занурюється в Риб 7 березня, активуючи ваш восьмий дім душевної сексуальності та постійного зв’язку на три роки. Ви бажаєте щирої відданості, але ваші потреби в стосунках можуть закрутитися в абсолютно новому напрямку завдяки попередньому переходу Плутона у Водолій 23 березня – 11 червня.

Планета кохання Венера проведе чотири рідкісні місяці в знаку Лева, з 5 червня по 8 жовтня. Протягом цього часу у вас буде більше шанувальників, ніж ви, можливо, знаєте, що з ними робити. Будьте готові: Венера обертається ретроградно з 22 липня по 3 вересня. Можуть виникнути невирішені проблеми, і ви можете поспілкуватися з колишнім.

Діва

Для Дів очікується сексуально-позитивний рік, який буде більше схожим на "приватний показ".. Розширюйте свої еротичні кордони, поки непристойний Юпітер прокрадається через Овна та ваш блискучий восьмий дім до 16 травня. Оскільки вам потрібні і хіть, і довіра, досліджуйте.

Цього року відвертий Юпітер дозволяє легко говорити про все, від захисту до фантазій і згоди. Одночасно серйозний Сатурн переходить у Риб і вашу зону партнерства 7 березня. Питання стосунків стають більш вагомими протягом цього трирічного циклу. Ви можете взяти на себе велику відповідальність із партнером, як-от іпотека, шлюб або зміна способу життя, яка вплине на вас обох.

Нагадаємо, раніше астрологи пояснили, що треба робити у 2023 році, аби він пройшов добре для першої половини зодіаку від Овнів до Дів, та для другої, від Терезів до Риб.

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