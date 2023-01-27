Астрологи поділилися річним любовним гороскопом на 2023 рік: Терези – Риби

На початку року Юпітер перебуватиме в Овні до 16 травня, що робить нас усіх більш зосередженими на собі в першій половині року. Це не означає, що у нас не буде стосунків, але може бути важко визначити пріоритет іншої людини, коли ти так зайнятий "займатися собою".

Сатурн проведе більшу частину 2023 року в Рибах, заохочуючи нас знайти баланс між нашою здатністю дотримуватись кордонів і відкрити наші серця для співчуття. Астрологи спрогнозували, чого варто очікувати у стосунках другій половині знаків зодіаку, від Терезів до Риб.

Терези

Партнерські стосунки завжди є для вас пріоритетом, Терези, але поки вільний Юпітер блукає в Овні до 16 травня, ніхто не підріже вам крила. Щоб стосунки не переросли у боротьбу за владу, заповніть свій спільний календар активними пригодами. Місячний північний вузол продовжує свій тантричний похід через Телець до 17 липня, заманюючи вас у нову еротичну місцевість. Будьте готові: ваше збудження може розвиватися на ваших очах, особливо коли Плутон зануриться у Водолія і ваш п’ятий будинок романтики з 23 березня по 11 червня.

Немає сумнівів у ваших бажаннях, коли кармічний Південний вузол приземлиться в Терезах з 17 липня по 11 січня 2025 року – це його перший візит сюди з 2004-06 років. Розвиток ваших особистих пристрастей – це найшвидший спосіб повернути сексуальність, а не намагатися "виправити" свого партнера чи знайти нового.

Скорпіон

З вагомим Сатурном, що буде в Рибах 7 березня, будьте обережні, щоб стосунки не стали настільки важкими, що ви забудете про романтичні моменти. Протягом цього трирічного циклу Сатурна вам доручено творити магію, одну свідому дію за раз. Це буде легко, починаючи з 16 травня, коли авантюрний Юпітер злетить у Тельці та вашому сьомому будинку.

Це не тільки дає можливість передихнути вашим зв’язкам, але й відкриває ваш розум для нових домовленостей. Якщо ви одинокий Скорпіон, поверніться в спокусливий простір, щоб ви були в правильній "вібрації", щоб привернути любов. Почніть з того, щоб рухатися своїм тілом і потрапити в соціальні ситуації, де ви можете знайти друзів, які знають когось, з ким вони можуть вас познайомити.

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Стрілець

Ви матимете повні руки шанувальників, поки ваш правитель, щедрий Юпітер, прокочується через Овна та ваш п’ятий дім любові до 16 травня. Протягом цього небесного сезону стисніть якомога більше дат у календарі. Пропозиції, весілля чи виховання дітей можуть бути на горизонті для Стрільців до середини травня, або, можливо, оновлена ​​глава стосунків, яка буде схожа на другий медовий місяць.

З 5 червня по 8 жовтня Венера вирушає в тривалий тур через Лева і ваш глобальний дев’ятий дім, що робить літо ідеальним для народження або роману на відстані. Але поки Венера обертається ретроградно з 22 липня по 3 вересня, ви можете повстати проти всього, що здається викликом або обмеженням.

Козеріг

Північний вузол, керований долею, перебуває в Тельці та вашому романтичному домі до 17 липня, приносячи безперервну інформацію про побачення та стосунки. Як тільки щасливий Юпітер прибуде в Тельця 16 травня, ви станете улюбленцем Купідона. Самотні Козероги можуть зустрітися з кимось із іншої культури або розпалити любовний роман на відстані.

Незважаючи ні на що, принесіть декаданс, насолоду та час для гри. Наближається чарівне літо, оскільки Венера кипить у Леві та вашому інтенсивно спокусливому восьмому домі з 5 червня по 8 жовтня. Заплануйте будь-які розмови про стан нашого союзу до того, як Венера стане ретроградною з 22 липня по 3 вересня – час, в який можуть закрутитися ревнощі і сварки закоханих.

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Водолій

Насолоджуйтесь пристрастями, поки Марс проноситься через ваш п’ятий будинок приголомшливої ​​любові до 25 березня. Побачення можуть стати вашим улюбленим зимовим видом спорту, але готуйся до літа кохання. З 5 червня по 8 жовтня Венера проводить довгу, спекотну розмову через Лева та будинок ваших стосунків.

Якщо ви серйозно ставитеся до когось або вам потрібно переглянути умови заручин, дипломатична, чарівна планета кохання вас підтримує. Ретроградна Венера з 22 липня по 3 вересня може принести довгоочікувану зустріч або закриття стосунків, яке вам потрібно, щоб нарешті рухатися далі.

Риби

Коли Сатурн оселиться у вашому знаку 7 березня, ви будете співати іншу мелодію. Начальник із кільцями не відвідував вас із 1994-96 років. Протягом цього трирічного циклу будьте зважені, виміряні та мудро відміряні, включаючи ваші почуття. Тримайте своє серце відкритим, але прийміть уроки Сатурна про проникливість і збереження енергії.

З червня Венера приносить ще один поштовх у сфері здорових відносин. З 5 по 8 жовтня ми здійснимо розширену екскурсію по Леву та вашому шостому дому, що відновлює увагу. Венера буде ретроградною з 22 липня по 3 вересня, час, коли чіткі правила відносин є обов’язковими. Коли кармічний Південний вузол перейде в Терези з 17 липня по 11 січня 2025 року, ви будете готові поглибити особливий зв’язок, а також перебирати демонів, таких як негативне мислення, страх і ревнощі.

Нагадаємо, раніше астрологи пояснили, що треба робити у 2023 році, аби він пройшов добре для першої половини зодіаку від Овнів до Дів, та для другої, від Терезів до Риб.

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