Астрологи розповіли, що треба зробити, аби 2023 рік пройшов добре: Овен – Діва

Цей новий рік почався з ретроградного Меркурія в Козерогові до 19 січня. Юпітер проходить через Овна, а потім входить у знак Тельця з 16 травня.

2023 рік починається повільно для знаків зодіаку, однак зміни чекають протягом року. Астрологи пояснили, що потрібно зробити представникам першої половини зодіаку, від Овна до Діви, аби рік пройшов вдало.

Овен

Січень починається з подвійної ретроградації Марса та Меркурія, що дозволить тим, хто народився під знаком Овна, розпочати новий рік плавно. І це добре, тому що це підштовхне їх до створення нових баз і усвідомлення власних обмежень і нових викликів. Вони зможуть чітко бачити свої цілі. Будьте обережні, не починайте нові надто амбітні проекти, щоб не кинути їх до кінця року.

Телець

Тельці будуть сповнені амбіцій і оптимізму в цьому новому 2023 році. Вони скористаються цією новою мотивацією, щоб працювати ще наполегливіше та досягати своїх проектів. Цього року Тельці можуть вийти із зони комфорту.

Близнюки

Цей початок року Близнюки починають із впливу ретроградного Марса в їх знаку, і це вплине на їхнє подружнє життя. Їм слід докладати більше зусиль для свого шлюбу, щоб зберегти його надовго. Близнюкам варто постаратися більше взаємодіяти з коханою людиною.

Рак

Раки будуть благословлені зірками протягом цього 2023 року. Представники цього знаку отримають багато професійних можливостей і повинні досягти успіху на роботі. Однак вони не повинні втрачати баланс між роботою та особистим життям.

Лев

Цей 2023 рік ідеальний для Левів. Вони зможуть протистояти своїм страхам і вийти із зони комфорту. З 16 травня Юпітер проходить через знак Тельця і ​​підштовхне жителів цього знаку досягти деяких своїх цілей і більше відкритися іншим.

Діва

2023 рік стане для Дів синонімом грошей і фінансових ресурсів. Ця нова ера підштовхне представників цього знака до повернення боргів перед тим, як робити нові інвестиції. Завдяки цьому вони продовжать жити в комфорті і збережуть свою стабільність.

Нагадаємо, раніше астрологи назвали який день у 2023 році стане найкращим для першої половини зодіаку від Овнів до Дів, та для другої, від Терезів до Риб.

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