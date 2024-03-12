Астрономи виявили унікальну водну планету: чи існує на ній життя

Астрономи відкрили нову планету, що має назву TOI-270 d. Вона знаходиться за 70 світлових років від Землі.

Ця планета має величезний океан, який може бути досить глибоким, і на ній присутні хімічні елементи, які можуть мати біологічне походження. Про це пише The Guardian.

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TOI-270 d має атмосферу, багату на водень, і, за даними дослідників, її поверхня цілком складається з океану з рідкої води, глибина якого може варіюватися від десятків до сотень кілометрів. Розміри планети приблизно у два рази перевищують розміри Землі. В її атмосфері виявлено пари води, а також сліди вуглекислого газу та метану.

Планета TOI-270 d обертається навколо своєї зірки так, що завжди повернута до неї лише одним боком. Це означає, що на одній стороні планети вода в океані постійно дуже гаряча, тоді як на протилежному боці температура значно нижча, що може створювати умови, придатні для життя.

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