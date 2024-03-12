Астрономы обнаружили уникальную водную планету: существует ли на ней жизнь

Астрономы открыли новую планету под названием TOI-270 d. Она находится в 70 световых годах от Земли.

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Эта планета имеет огромный океан, который может быть достаточно глубоким, и на нем присутствуют химические элементы, которые могут иметь биологическое происхождение. Об этом пишет The Guardian.

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TOI-270 d имеет атмосферу, богатую водородом, и, по данным исследователей, ее поверхность целиком состоит из океана из жидкой воды, глубина которого может варьироваться от десятков до сотен километров. Размеры планеты примерно в два раза превышают размеры Земли. В ее атмосфере обнаружены пары воды, а также следы углекислого газа и метана.

Планета TOI-270 d вращается вокруг своей звезды так, что всегда повернута к ней только одной стороной. Это означает, что на одной стороне планеты вода в океане постоянно очень горячая, в то время как на противоположной стороне температура значительно ниже, что может создавать условия, пригодные для жизни.

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