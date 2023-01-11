Астрономи вперше побачили дві гігантські чорні діри, які зіткнуться внаслідок злиття галактик

Вчені зафіксували дві чорні діри, які обертаються одна навколо одної та зіткнуться в одну

Вчені помітили дві надмасивні чорні діри, що обертаються одна навколо одної та є найближчими до зіткнення, які коли-небудь спостерігали астрономи.

Про це пише CNN. Результати були оприлюднені на 241-й зустрічі Американського астрономічного товариства, яка проходила цього тижня в Сіетлі, і опубліковані в понеділок в The Astrophysical Journal Letters.

Пару чорних дір вдалось зафіксувати за допомогою великої міліметрово/субміліметрової матриці телескопів Atacama, або ALMA, у північній чилійській пустелі Атакама. Астрономи спостерігали за двома галактиками, відомими як UGC 4211, що зливаються приблизно за 500 мільйонів світлових років від Землі.

Міжнародна група вчених вперше помітила дві величезні чорні дірки настільки близькі до повного злиття і перетворення на більшого гіганта, ніж до цього спостерігали астрономи – лише близько 750 світлових років одна від одної, що відносно близько, з точки зору астрономії.

"Відстань між чорними дірами досить близька до межі того, що ми можемо виявити, тому це так цікаво", — сказала співавтор дослідження К’яра Мінгареллі, науковий співробітник Центру обчислювальної астрофізики Інституту Флетайрона в Нью-Йорку.

Одна із чорних дір у 200 мільйонів разів перевищує масу нашого Сонця, а інший у 125 мільйонів разів перевищує масу нашого Сонця.

Хоча самі чорні діри не видно безпосередньо, обидві вони були оточені яскравими скупченнями зірок і теплим сяючим газом – усе це притягується гравітаційним тяжінням дір.

Судячи з нового дослідження, такі подвійні чорні дірки можуть бути більш поширеними у космосі, ніж до цього вважали вчені.

Галактичні злиття більш поширені у далекому Всесвіті, тому їх важче побачити за допомогою земних телескопів. Але чутливість ALMA змогла спостерігати навіть за їхніми активними галактичними ядрами – яскравими, компактними областями в галактиках, де речовина обертається навколо чорних дір. Астрономи були здивовані, виявивши пару чорних дір, а не одну чорну діру, яка живиться на газі та пилу, сколихнутих галактичним злиттям.

"Наше дослідження виявило одну з найближчих пар чорних дір у злитті галактик, і оскільки ми знаємо, що злиття галактик набагато більш поширені у віддаленому Всесвіті, ці подвійні чорні діри також можуть бути набагато більш поширеними, ніж вважалося раніше", – заявив провідний автор дослідження Майкл Косс, старший науковий співробітник науково-дослідного інституту Eureka в Окленді, Каліфорнія.

Якщо пари чорних дір, а також злиття галактик, які призвели до їх створення, зустрічаються у Всесвіті частіше, ніж вважалося раніше, вони можуть мати наслідки для майбутніх досліджень гравітаційних хвиль. Гравітаційні хвилі, або хвилі простору-часу, виникають при зіткненні чорних дір.

"Те, що ми щойно вивчили, є джерелом на останній стадії зіткнення, тому те, що ми бачимо, передвіщає це злиття, а також дає нам уявлення про зв’язок між злиттям і зростанням чорних дір і, зрештою, створенням гравітаційних хвиль", – сказав Косс.

Для зіткнення цієї конкретної пари чорних дір знадобиться кілька сотень мільйонів років, але розуміння, отримане в результаті цього спостереження, може допомогти вченим краще оцінити, скільки пар чорних дір у Всесвіті близькі до зіткнення.

Більш детальне розуміння кінцевих етапів злиття галактик може дати більше розуміння того, що станеться, коли наша галактика Чумацький Шлях зіткнеться з галактикою Андромеди приблизно через 4,5 мільярди років.

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