У NASA показали, як виглядав найпотужніший спалах на Сонці, який викликав короткочасне відключення зв'язку на Землі (відео)

Космічний апарат Solar Dynamics Observatory показав як виглядав найпотужніший з можливих спалахів на Сонці класу X, що стався 6 січня у сонячній плямі AR3182.

Про це пише Space. Потужний сонячний спалах викликав короткохвильове радіовимкнення в південній частині Тихого океану.

Зазначається, що вибух створив гарячий плазмовий купол, який затримався над сонячною плямою AR3182 понад годину.. Через обертання Сонця яскрава сонячна пляма незабаром звернеться до Землі та може продовжити свою вибухову активність найближчими днями.

Сонячна пляма AR3182 з'явилася не так давно, але в ній вже стався найпотужніший з можливих спалахів на Сонці, який належить до класу X, п'ятого та останнього за потужністю для сонячних спалахів, згідно з прийнятою класифікацією.

Відео дня

Сонячні спалахи поділяються за розміром на групи, позначені літерами, а клас X є найпотужнішим. У межах кожного класу числа від 1 до 10 і більше позначають відносну силу спалаху.

Цей викид енергії вчені класифікували як спалах класу Х1.2. Тобто, це досить помірний спалах, хоча в цьому класі немає числових обмежень для позначення таких спалахів.

Сонячні спалахи виникають, коли магнітна енергія накопичується в сонячній атмосфері та вивільняється під час інтенсивного електромагнітного випромінювання. Більш потужні спалахи класів M і X можуть спричинити від незначних до значних відключень радіозв’язку на стороні Землі, зверненій до Сонця, під час виверження.

Це саме те, що сталося, коли нещодавній сонячний спалах класу X1.2 надіслав на Землю сильний імпульс рентгенівського випромінювання та ультрафіолетового випромінювання. Поширюючись зі швидкістю світла, випромінювання досягло Землі трохи більше ніж за 8 хвилин та іонізувало верхній шар земної атмосфери (термосферу) викликавши короткохвильове радіозатемнення в південній частині Тихого океану.

Вчені прогнозують, що сонячна пляма AR3182 може зробити ще серію спалахів класу X найближчим часом.

Раніше, телескоп Габбл побачив "новорічний феєрверк", який утворився на відстані 50 тис. світлових років від Землі у кульовому скупченні NGC 6355, що містить мільйони зірок, пов’язаних разом взаємною гравітацією.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!