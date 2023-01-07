Телескоп Габбл побачив "новорічний феєрверк", який утворився після вибуху зірок на відстані 50 тис. світлових років

Кульове скупчення NGC 6355 містить мільйони зірок, пов’язаних разом взаємною гравітацією.

Новий рік вже минув, але цей "новорічний феєрверк", наданий космічним телескопом Хаббла, подолав 50 000 світлових років, щоб порадувати астрономів, хоч і з запізненням.

NGC 6533 вперше відкрив астроном Вільям Гершель наприкінці 1700-х років. Воно знаходиться у внутрішніх межах нашої галактики в сузір'ї Змієносець.

Гравітація змушує всю масу об’єкта падати до центру, а коли вся маса намагається підійти якомога ближче до середини, вона отримує максимально компактну форму сфери, з кожною точкою її поверхні на однаковій відстані від центру. І в цьому випадку результатом є палаюча куля світла, яку нещодавно у найменших деталях зареєстрував телескоп Габбл.

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Кульове скупчення найбільш щільно упаковане в ядрі, а зірки поступово стоншуються в розріджене гало по краях. Яскраво-червоні зірки, розкидані по зображенню, насправді знаходяться на передньому плані, між Землею та кульовим скупченням.

Навіть за допомогою найпотужніших наземних телескопів майже неможливо отримати зображення зоряних скупчень із такою високою роздільною здатністю через те, що атмосфера Землі розмиває світло. Але з точки спостереження Габбла на висоті 534 км над поверхнею Землі всі ці атмосферні викривлення залишаються поза увагою телескопа.

Для порівняння нижче наведено останнє зображення скупчення, отримане телескопами Цифрового огляду неба.

Раніше у NASA показали знімок таємничих відкладень у кратерах на Марсі.

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