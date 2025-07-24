Авто на крилах: що означає новий дорожній знак, який дивує українських водіїв

На автомагістралях Європи, зокрема в Бельгії та Нідерландах, водії час від часу натрапляють на доволі незвичний дорожній знак – зображення автомобіля з "крилами" на синьому тлі. Цей малюнок часто викликає подив, однак він має цілком практичне значення.

Про це повідомляє сайт Avtomob. Знак не має декоративного значення – він використовується для позначення смуг руху, призначених виключно для швидкісного транспорту. Фактично це вказівник на в’їзд до автомагістралі, де діють особливі вимоги до швидкості й типу автомобілів.

Йдеться про дорожній інформаційний знак із категорії GIII, який попереджає водіїв про можливу небезпеку аквапланування. Символ "крил" на знаку – це стилізоване зображення водяних бризок, які злітають з-під коліс авто. Такий візуальний ефект має на меті привернути увагу до ризику втрати зчеплення з дорогою під час дощу або на вологому покритті. Водіям варто бути максимально обережними в таких умовах, адже контроль над транспортом може ослабнути.

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Аквапланування виникає, коли шини не встигають виштовхувати воду з-під протектора, і транспортний засіб ковзає по водяній плівці, як по кризі. У цей момент втрачається контакт із дорогою, а керованість автомобілем значно знижується. Це суттєво підвищує ймовірність аварійної ситуації.

Коли з’являється ризик аквапланування та як реагують у Європі

Найбільша ймовірність аквапланування виникає під час сильних дощів або відразу після них, коли вода ще не встигла зійти з дорожнього покриття. Саме тому в країнах Європи поліція неодноразово закликала водіїв зменшувати швидкість у негоду та бути особливо уважними на мокрих ділянках дороги.

Чому в Україні не використовують окремий знак?

В українських ПДР не передбачено спеціального знака, який би попереджав саме про аквапланування. Натомість застосовується універсальний знак 1.15 – "слизька дорога". Хоч він і не вказує прямо на наявність води, його головна мета – інформувати водіїв про можливе зниження зчеплення коліс із дорогою, зокрема через вологе або мокре покриття.

Незвичні дорожні знаки в Європі: чому їх не можна ігнорувати

Хоча більшість країн ЄС поступово переходять до єдиної системи дорожніх позначень, місцеві відмінності досі залишаються. Це може дезорієнтувати водіїв, які перетинають кордони та не звикли до певних візуальних символів.

Ігнорування незнайомих знаків – помилка, яка може дорого обійтися. За кожним незвичним зображенням може стояти важливе попередження або інструкція, що прямо стосується безпеки руху. Тож уважність до таких позначок – ключ до безпечного кермування за межами країни.

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