Автоексперти назвали 10 кращих авто для водіїв-початківців
Для тих, хто тільки починає свій шлях за кермом, вибір першого автомобіля – важливе рішення. Британські та українські автоексперти склали список моделей, які ідеально підійдуть водіям-початківцям.
Фахівці радять обирати вживаний автомобіль. Ці автомобілі обрали завдяки їхній простоті в управлінні, доступності, надійності та низьким витратам на обслуговування. Вони ідеально підійдуть як для повсякденних поїздок по місту, так і для подорожей на невеликі відстані, пише видання What Car.
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За даними експертів, перевага у купівлі вживаних авто наступна:
- Доступна ціна: новачки зазвичай мають обмежений бюджет. Вживаний автомобіль дозволяє зекономити значні кошти, особливо якщо це перше авто.
- Менша емоційна прив’язаність: у випадку незначних подряпин чи дрібних ДТП, водій менше переживатиме за новенький автомобіль.
- Простіший у керуванні: багато моделей, які вже кілька років на ринку, мають простіші системи керування, що полегшує процес навчання.
Які моделі обрати:
Експерти рекомендують звернути увагу на компактні хетчбеки. Вони маневрені, економічні та легкі в управлінні. Серед лідерів рейтингу:
- Hyundai i10: компактний і економічний автомобіль, ідеальний для міста.
- Kia Picanto: ще один представник корейського автопрому, що відрізняється стильним дизайном та надійністю.
- Volkswagen Polo: німецька якість у доступному сегменті.
- Volkswagen Up: компактний і міський, ідеальний для початківців.
- Nissan Micra: японська надійність та комфорт.
- SEAT Ibiza: стильний і спортивний хетчбек.
- Skoda Fabia: просторий і функціональний автомобіль.
- Citroen C1: компактний і економічний французький автомобіль.
- Opel/Vauxhall Corsa: популярна модель з широким вибором комплектацій.
- Renault Twingo: незвичайний дизайн і маневреність.
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