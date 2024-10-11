Автоексперти назвали марки позашляховиків із найнадійнішими двигунами

Коли йдеться про надійність автомобіля, двигун грає ключову роль. Він має працювати стабільно та не підводити водія навіть через роки використання. Особливо це важливо для позашляховиків, які часто використовують для подорожей, далеких поїздок чи подолання складних місцевостей.

Автомобільні експерти склали рейтинг з позашляховиків, які оснащені найнадійнішими двигунами. Кожен із цих позашляховиків відзначається стабільністю двигуна та тривалою експлуатацією, що робить їх відмінним вибором для тих, хто цінує надійність та безпеку на дорозі.

Читайте також: Фахівці назвали кращі автомобілі для сімей з дітьми

Toyota 4Runner

Toyota 4Runner. Джерело: pexels.com Toyota 4Runner. Джерело: pexels.com

Цей позашляховик оснащений 4,0-літровим двигуном V-6, який може не мати найкращої динаміки розгону, але відомий своєю витривалістю та продуктивністю на різних типах місцевості. Це робить його відмінним вибором для тривалих поїздок.

Lexus GX

Lexus GX. Джерело: pexels.com Lexus GX. Джерело: pexels.com

Вирізняється надійністю. Його 3,4-літровий V6 з подвійним турбонаддувом у поєднанні з 10-ступінчастою автоматичною коробкою передач гарантує стабільну роботу на бездоріжжі. Крім того, цей автомобіль має високі показники буксирування – до 9096 фунтів.

Subaru Forester

Subaru Forester. Джерело: pexels.com Subaru Forester. Джерело: pexels.com

Для тих, хто шукає надійність у поєднанні з безпекою, Subaru Forester стане хорошим вибором. Його 2,5-літровий двигун та система повного приводу від Subaru забезпечують надійне пересування навіть у суворих умовах, що є важливим для далеких поїздок.

Kia Telluride і Hyundai Palisade

Kia Telluride. Джерело: pexels.com Kia Telluride. Джерело: pexels.com

Виділяються своїми V6 двигунами з об’ємом 3,8 літра та довгостроковими гарантіями на 10 років або 100 000 миль. Ці позашляховики середнього розміру підходять для сімейних подорожей, пропонуючи як простір, так і надійність.

BMW X5 та Audi Q7

BMW X5. Джерело: pexels.com BMW X5. Джерело: pexels.com

Це варіанти для тих, хто шукає поєднання розкоші та надійності. Їхні двигуни з турбонаддувом пропонують плавну їзду та високу продуктивність, а також гарантії, які додають впевненості на довготривалий термін.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які автомобілі з пробігом найчастіше купували українці у вересні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!