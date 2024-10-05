Секонд-хенд у світі авто: марки яких автомобілів найчастіше купували українці у вересні
Ринок вживаних авто в Україні демонструє певну стагнацію, що є наслідком комплексу економічних та соціальних факторів. Попри це, ринок продовжує розвиватися, і українські автолюбителі все більше звертають увагу на сучасні та екологічно чисті автомобілі.
За даними "Укравтопрому", у вересні кількість реєстрацій імпортованих легковиків з-за кордону знизилася на 19% порівняно з вереснем минулого року та на 34% порівняно з серпнем.
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Які автомобілі обирали українці у вересні 2024:
Попри на загальне зниження попиту, деякі моделі залишаються популярними серед українських автолюбителів. Так, лідером за кількістю реєстрацій у вересні став Volkswagen Golf, за ним йдуть Renault Megane, Skoda Octavia, Volkswagen Tiguan та інші моделі європейських брендів.
Цікаво, що попит на електромобілі також продовжує зростати. У рейтингу 10 найпопулярніших моделей потрапили Nissan Leaf та Tesla Model 3.
Рейтинг 10 найпопулярніших вживаних авто у вересні:
1. Volkswagen Golf - 1018;
2. Renault Megane - 793;
3. Skoda Octavia- 685;
4. Volkswagen Tiguan - 483;
5. Volkswagen Passat - 477;
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6. Nissan Leaf - 440;
7. Audi Q5 - 426;
8. Audi A4 - 333;
9. Tesla Model 3 - 325;
10. Nissan Rogue - 322.
Нагадаємо, раніше було названо 5 надійних авто до 300 тисяч грн в Україні.
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