Секонд-хенд у світі авто: марки яких автомобілів найчастіше купували українці у вересні

Ринок вживаних авто в Україні демонструє певну стагнацію, що є наслідком комплексу економічних та соціальних факторів. Попри це, ринок продовжує розвиватися, і українські автолюбителі все більше звертають увагу на сучасні та екологічно чисті автомобілі.

За даними "Укравтопрому", у вересні кількість реєстрацій імпортованих легковиків з-за кордону знизилася на 19% порівняно з вереснем минулого року та на 34% порівняно з серпнем.

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Які автомобілі обирали українці у вересні 2024:

Попри на загальне зниження попиту, деякі моделі залишаються популярними серед українських автолюбителів. Так, лідером за кількістю реєстрацій у вересні став Volkswagen Golf, за ним йдуть Renault Megane, Skoda Octavia, Volkswagen Tiguan та інші моделі європейських брендів.

Цікаво, що попит на електромобілі також продовжує зростати. У рейтингу 10 найпопулярніших моделей потрапили Nissan Leaf та Tesla Model 3.

Рейтинг 10 найпопулярніших вживаних авто у вересні:

1. Volkswagen Golf - 1018;

Volkswagen Golf. Джерело: pexels.com

2. Renault Megane - 793;

Renault Megane. Джерело: pexels.com

3. Skoda Octavia- 685;

Volkswagen Tiguan. Джерело: pexels.com

4. Volkswagen Tiguan - 483;

Skoda Octavia. Джерело: pexels.com

5. Volkswagen Passat - 477;

Volkswagen Passat. Джерело: pexels.com

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6. Nissan Leaf - 440;

Nissan Leaf. Джерело: nissan.ua

7. Audi Q5 - 426;

Audi Q5. Джерело: audi.ua

8. Audi A4 - 333;

Audi A4. Джерело: infocar.ua

9. Tesla Model 3 - 325;

Tesla Model 3. Джерело: infocar.ua

10. Nissan Rogue - 322.

Нагадаємо, раніше було названо 5 надійних авто до 300 тисяч грн в Україні.

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