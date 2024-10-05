Секонд-хенд в мире авто: марки каких автомобилей чаще всего покупали украинцы в сентябре
Рынок б/у авто в Украине демонстрирует определенную стагнацию, что является следствием комплекса экономических и социальных факторов. Несмотря на это рынок продолжает развиваться, и украинские автолюбители все больше обращают внимание на современные и экологически чистые автомобили.
По данным "Укравтопрома", в сентябре количество регистраций импортируемых легковушек из-за границы снизилось на 19% по сравнению с сентябрем прошлого года и на 34% по сравнению с августом.
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Какие автомобили выбирали украинцы в сентябре 2024 года:
Несмотря на всеобщее снижение спроса, некоторые модели остаются популярными среди украинских автолюбителей. Лидером по количеству регистраций в сентябре стал Volkswagen Golf, за ним следуют Renault Megane, Skoda Octavia, Volkswagen Tiguan и другие модели европейских брендов.
Интересно, что спрос на электромобили продолжает расти. В рейтинге 10 популярнейших моделей попали Nissan Leaf и Tesla Model 3.
Рейтинг 10 самых популярных подержанных автомобилей в сентябре:
1. Volkswagen Golf – 1018;
2. Renault Megane – 793;
3. Skoda Octavia-685;
4. Volkswagen Tiguan – 483;
5. Volkswagen Passat – 477;
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6. Nissan Leaf – 440;
7. Audi Q5 – 426;
8. Audi A4 – 333;
9. Tesla Model 3 – 325;
10. Nissan Rogue – 322.
Напомним, ранее были названы 5 надежных авто до 300 тысяч грн в Украине.
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