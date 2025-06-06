Автоцивілка по-новому: хто з українців має право на 50% знижки

Оновлені правила автострахування передбачають суттєві пільги для ветеранів та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Відтепер під час дії воєнного стану, а також у визначений перехідний період після його завершення, ці категорії громадян матимуть змогу оформлювати поліс обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів (так звану автоцивілку) з 50% знижкою.

Президент Володимир Зеленський підписав закон №4369-IX, який Верховна Рада ухвалила у квітні. Документ вносить зміни до закону "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів".

Згідно з новими нормами, знижка на автоцивілку у розмірі 50% почне діяти з 1 січня 2025 року та охоплюватиме період дії воєнного стану і ще один рік після його завершення. Для осіб з інвалідністю внаслідок війни ця пільга буде постійною, якщо дотримано кількох умов:

автомобіль має двигун до 2500 куб. см або електродвигун потужністю не більше 100 кВт;

керує транспортом сам власник або інший пільговик;

автомобіль не використовується з комерційною метою (зокрема, для перевезення вантажів або пасажирів).

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Окрім пільгових умов страхування, закон також дозволяє ветеранам та особам з інвалідністю внаслідок війни не укладати договір ОСЦПВ до 30 червня 2025 року. У разі потрапляння в ДТП збитки компенсуватимуться з централізованого фонду захисту потерпілих, яким оперує МТСБУ.

Фінансування витрат на страхування для цих категорій здійснюватиметься за рахунок державного бюджету відповідно до порядку, затвердженого урядом. Крім того, документ надає Кабінету Міністрів право визначати умови та розмір компенсації для інших осіб, що мають право на знижку 50%, а також відшкодовувати збитки, спричинені ДТП водіями без чинного поліса ОСЦПВ (до 30.06.2025), через спеціальний резервний страховий фонд МТСБУ.

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