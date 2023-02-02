Бабак Тимко спрогнозував, коли в Україну прийде весна

На Харківщині відзначили День бабака – традиційне та доволі відоме свято. У цей визначають тривалість та погідність весни, спостерігаючи за поведінкою бабака. Найвідоміший бабак України Тимко ІІІ живе на біостанції ХНУ ім.Каразіна на території Великобурлуцької громади (Харківщина).

Бабак Тимко спрогнозував, що весна у 2023 році настане у середині березня і саме тоді слід чекати потепління. 2 лютого бабак Тимко дав прогноз на біостанції в Гайдарах на Харківщині, пише Суспільне.

"Тимко сказав, що весна настане обов'язково. Але не раніше, аніж за шість тижнів", – сказав доглядач бабака Володимир Ронкін.

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Тимку також поставили питання про те, що треба їсти українцям, щоб бути здоровими, і бабак обрав буряк. Йому подарували кошик з овочами, печивом та згущеним молоком. Лапою бабак погасив марки зі своїм зображенням.

Доглядач бабака Тимка Володимир Ронкін розказав, що останнім часом Тимко погано спить та схуд, це можуть бути наслідком стресу через війну.

В Українському гідрометцентрі пишуть, що ідея свята День бабака – привернення уваги до біорізноманіття та збереження українського степу.

Бабак степовий, або байбак, або степовий сурок (Marmota bobak) – вид гризунів роду бабаків родини вивіркових. У 2021 році віднесений до зникаючих видів та внесений до Червоної книги України

У Харківській області, за різними підрахунками, живе від 5 тисяч до 18 тисяч бабаків. Прогноз Тимка у 2021 році не збувся, але на біостанції кажуть: ідея акції знайшла відгук. У 2022 році Тимко ІІІ віщував, що весна буде нестабільною.

Раніше ми писали про історію та традиції Дня бабака в Україні та світі.

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