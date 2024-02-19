'Бахмутський трикутник': де і як гинуть десантники і зникає техніка окупантів

42-га окрема механізована бригада ЗСУ зараз воює під Бахмутом, де в районі Часів Яр – Хромове – Іванівське влаштувала ворогу своєрідний "Бахмутський трикутник".

Але на відміну від сумнозвісного Бермудського трикутника, де зникають люди, кораблі та літаки, аналогічна зона під Бахмутом дарує позитив – там масово гинуть окупанти та перетворюється в попіл їхня техніка. І одні з творців цієї фронтової "магії" – бійці 42 ОМБр.

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До вашої уваги – два яскравих ролики від роти ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) "Перун" 42-ї бригади. Хлопці майстерно пілотують FPV-дронами і безжально нищать ворога.

На коліна!

Цей бій відбувся неподалік Хромового. Ось як його описує пресслужба 42 ОМБр:

"Десантура противника на БМД пішла на штурм наших позицій. На рубежі спішування на них уже чекали пташки підрозділу "Перун". Першим дроном зупинили броньовану техніку, двома наступними поставили на коліна особовий склад росіян та закінчили роботу добиванням БМД".

"Перун" плавить метал!

Локація – та сама, околиці Хромового. І підсумки для окупантів – такі ж… Знову слово пресслужбі бригади:

"Так як наш основний противник – російські десантні війська, то найулюбленішою ціллю наших FPV-дронів, безумовно, є бойові машини десанту (БМД). Пропонуємо звіт за добу по знищенню бляшанок. Підрозділ "Перун" плавить метал!"

Раніше побратими "Перуна" – бійці РУБпАК "Булава" 72 ОМБр показали, як дронами вщент розбивають техніку окупантів.