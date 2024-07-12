Байден відповів, чи дозволить Україні бити американською зброєю по росії

Американський президент Джо Байден підтвердив заборону щодо ударів України по території рф зброєю, наданою США. З його слів, американські військові не вбачають доцільності у таких діях.

Президент США Джо Байден під час пресконференції у Вашингтоні заявив, що щоденна координація дій щодо України між оборонними та безпековими відомствами США не бачить необхідності в ударах вглиб росії за допомогою американської далекобійної зброї.

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"Ми дозволили використовувати американську зброю в прикордонних регіонах росії. Чи маємо ми обмежувати? Наприклад, якби Зеленський мав можливість проводити удари по Москві, по Кремлю? Чи мало б це сенс? Ні. Питання в тому, як найкраще використати зброю, яку він має, зброю, яку ми йому надаємо", – зазначив Байден.

Він також додав, що США надали Україні більше можливостей для ударів на далеку відстань, а також більше захисних засобів. За його словами, всі рішення щодо використання американської зброї в Україні приймаються на основі порад начальника штабу, міністра оборони та розвідувальних служб США.

"Наші військові, і я слідую порадам мого начальника штабу, а також міністра оборони та наших співробітників розвідки, і ми щодня вирішуємо, що вони повинні, а що не повинні робити, як далеко вони можуть зайти. І це логічно", – додав президент США.

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