Байден в Києві? В столиці помітили величезний кортеж, помічники президента США розглядали можливість візиту

У Києві сьогодні перекрили центр міста. На вулицях столиці помітили величезний кортеж, який супроводжували авто з мигалками.

З'явилися повідомлення, що до Києва завітав президент США Джо Байден, який планував візит у Польщу 20-22 лютого.

Очевидці повідомляють, що біля посольства США заборонили паркувати авто, а згодом там помітили багато представників поліції та журналістів.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден 20-22 лютого планує візит до Польщі. Однак про його візит до України не було ані слова.

Білий Дім днями розповсюдив інформацію, що "Джозеф Байден-молодший відвідає Польщу з 20 по 22 лютого. Він зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою, щоб обговорити двосторонню співпрацю, а також наші спільні зусилля щодо підтримки України та зміцнення стримування в рамках НАТО".

Також зазначалося, що Байден у Польщі зустрінеться з лідерами Бухарестської дев’ятки, "щоб підтвердити непохитну підтримку Сполученими Штатами безпеки Альянсу".

У неділю, 19 лютого, видання Rolitico опублікувало статтю про запланований приїзд Байдена до Польщі. У цьому матеріалі журналісти писали, що "помічники намагалися таємно переправити Байдена через кордон в Україні, але поїздка була майже виключена. Президент — один із останніх західних лідерів, який не здійснив подорож, для якої знадобилася б 10-годинна поїздка на поїзді або зухвалий переліт. Але більшість помічників вважають, що ризик для безпеки Байдена чи України того не вартий".

Тим часом посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук під час телемарафону зазначив, що сьогодні до Києва прибула ізраїльська парламентська делегація на чолі з головою Комітету оборони і міжнародної політики кнесету Юлієм Едельштейном.

Однак, як зауважують користувачі соцмереж, такі масові перекриття доріг в столиці та посилені безпекові заходи навряд чи вводилися б через цей візит.

Нагадаємо, останній раз президент Зеленський зустрічався з американським лідером у грудні 2022 року. Це сталося під час візиту українського президента до США.

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