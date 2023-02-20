Байден в Киеве? В столице заметили огромный кортеж, помощники президента США рассматривали возможность визита

В Киеве сегодня перекрыли центр города. На улицах столицы заметили огромный кортеж, который сопровождали авто с мигалками.

Появились сообщения, что Киев посетил президент США Джо Байден, который планировал визит в Польшу 20-22 февраля.

Очевидцы сообщают, что у посольства США запретили парковать авто, а затем там заметили многих представителей полиции и журналистов.

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Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден 20-22 февраля планирует визит в Польшу. Однако о его визите в Украину не было ни слова.

Белый Дом на днях распространил информацию, что "Джозеф Байден-младший посетит Польшу с 20 по 22 февраля. Он встретится с президентом Польши Анджеем Дудой, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество, а также наши совместные усилия по поддержке Украины и укреплению сдерживания в рамках НАТО".

Также отмечалось, что Байден в Польше встретится с лидерами Бухарестской девятки, "чтобы подтвердить твердую поддержку Соединенными Штатами безопасности Альянса".

В воскресенье, 19 февраля, издание Rolitico опубликовало статью о запланированном приезде Байдена в Польшу. В этом материале журналисты писали, что "помощники пытались тайно переправить Байдена через границу в Украину, но поездка была почти исключена. Президент — один из последних западных лидеров, не совершивший путешествие, для которого понадобилась бы 10-часовая поездка на поезде или дерзкий перелет. Но большинство помощников считают, что риск для безопасности Байдена или Украины того не стоит".

Тем временем посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук во время телемарафона отметил, что сегодня в Киев прибыла израильская парламентская делегация во главе с главой Комитета обороны и международной политики кнессета Юлием Эдельштейном.

Однако, как отмечают пользователи соцсетей, такие массовые перекрытия дорог в столице и усиленные меры безопасности вряд ли вводились бы через этот визит.

Напомним, в последний раз президент Зеленский встречался с американским лидером в декабре 2022 года. Это произошло во время визита украинского президента в США.

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