Білорусь стягує до кордонів України угрупування військ та реактивні системи

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав посилити угруповання військ на Гомельському та Мозирському тактичних напрямках. Про це заявив міністр оборони Віктор Хрєнін.

Як повідомляє білоруська державна агенція БЕЛТА, Віктор Хренін під час спілкування з журналістами заявив, що "головнокомандувач Збройних Сил віддав вказівки на посилення угруповання військ на Гомельському та Мозирському тактичних напрямках".

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Він додав, що військові частини сил спеціальних операцій, сухопутних військ, ракетних військ, у тому числі реактивні системи "Полонез" та комплекси "Іскандер", "отримали завдання на здійснення маршів у призначені райони".

Що передувало:

10 серпня 2024 року самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Сили протиповітряної оборони РБ знищили над територією країни "кілька цілей", які порушили її повітряний простір з боку України.

Він заявив, що з метою своєчасного припинення можливого порушення державного кордону в повітряному просторі Республіки Білорусь у встановлені терміни було приведено в готовність № 1 призначені сили та засоби. Після перетину держкордону повітряні цілі були класифіковані як безпілотні літальні апарати та віддано команду на їх знищення.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко вважає, що "стягування зброї зі сторони Білорусі до прикордоння - це спроба допомогти путіну і відволікти увагу українського командування на той напрямок".

"Втім, мені здається, що Лукашенко може прогнозувати наслідки будь-яких провокацій", – додав він.

Нагадаємо, 6 серпня 2024 року російська сторона повідомила, що Сили оборони України прорвали кордон у Курській області та зайшли на територію рф з боку Сумщини.

На росії заявили, що Національний антитерористичний комітет (НАК) оголосив про запровадження у трьох російських прикордонних регіонах режиму контртерористичної операції (КТО). Цей режим КТО діє у Бєлгородській, Брянській та Курській областях з 9 серпня.

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