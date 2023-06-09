Білизна має визирати: стилістка показала дивні тренди 2023 року (фото)

Стилістка Аліна Михайленко показала доволі сміливі та цікаві тренди, які сподобаються далеко не всім. Модним аксесуаром стане білизна, яку треба показувати на зовні.

У своєму TikTok-каналі вона розповіла, що трендом у 2023 році є колготки з-під одягу. Їх не обов'язково заправляти поверх, можна зробити як на останньому фото.

Стиліст Аліна Михайленко показала цікаві тренди 2023 року - модні тренди 2023

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Другим трендом є білизна, яка визирає з-під одягу.

Стиліст Аліна Михайленко показала цікаві тренди 2023 року - модні тренди 2023

Українці не оцінили такі тренди та почали жартувати в коментарях, що колеги в офісі не зрозуміють, якщо прийти з колготами поверх кофти.

Светра заправити в колготи. Нарешті почки в теплі. Це нагадує той час, коли баба одягала мене на вулицю.

Коли тобі 35, то це дивне вбрання.

Прям бачу, як я 43-річна разом з 19 річною донькою шуруємо на прогулянку з трусами під грудями.

Та ні за що. Вистачило ще як була старшокласницею/ студенткою. Коли дуже круто було низькі джинси, і щоб обов'язково труси-стрінги було видно.

Діти 90-х пам'ятають ці тренди з 2000-х.

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Нагадаємо, що відомий дизайнер Андре Тан розповів про головні модні тренди літа 2023 року. Варто звернути увагу на монохромність, яскравий червоний, вирізи та оголення живота тощо.

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