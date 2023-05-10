'Білі вовки' за два дні знищили склад з боєприпасами ворога та десяток російської техніки (відео)

Українські бійці зі спецпідрозділу Служби безпеки України "Білий вовк" всього за два дні влучно відпрацювали по 14 цілям окупантів. Було уражено бліндажі, склади з боєприпасами та автомобільну техніку ворога.

Також наші захисники за цей період "задвохсотили" 4 ворожі танки, дві бойові машини піхоти та 4 бойові броньовані машини. Про це повідомили у пресслужбі СБУ, продемонструвавши відео роботи спецпризначенців.

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"Спецпризначенці ЦСО "А" Служби безпеки України з підрозділу "Білий вовк" ударними дронами вполювали та ліквідували озброєння ворога: 4 танки, 2 БМП-3 і 4 ББМ, 2 бліндажі, склад з боєприпасами та автомобільну техніку", – прокоментували це відео у Службі безпеки.

Раніше ми повідомляли, як бійці зі спецпідрозділу "Ахіллес" 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка взяли в полон російського солдата, відправивши йому записку. Оператори дронів на Бахмутському напрямку помітили російського військового, який жестами просив пощади. Йому було відправлено дроном записку з наказом слідувати за коптером. Завдяки цьому випадку наші бійці поповнили обмінний фонд ще одним росіянином.

Пропонуємо також прочитати, як українські бійці завдяки натівській гаубиці М777 на східному напрямку фронту провели зачистку ворога, який вів прицільний вогонь по наших позиціях з верхніх поверхів багатоповерхівки. Це сталося у Бахмуті. Стало відомо, що по ворогу відпрацювали оператори 8-го окремого полку спеціального призначення Сил спеціальних операцій (ОПСП ССО).

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