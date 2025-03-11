Шалений стрибок: у яких сферах в Україні зарплати зросли на 100%

На українському ринку праці спостерігається стрімке зростання заробітних плат у певних професіях. Зокрема, за минулий рік дохід радіотехніків зріс майже вдвічі, і в березні 2025-го їхня середня зарплата досягла 40 тисяч гривень.

Такі дані оприлюднив один із популярних сервісів із пошуку роботи. Згідно з даними кадрового порталу, у березні середня заробітна плата в Україні досягла 23,5 тисячі гривень, що на 18% більше, ніж торік.

Традиційно найвищі доходи отримують працівники у Києві, де середня місячна зарплата складає 27,5 тисячі гривень.

Водночас найнижчий рівень оплати праці серед обласних центрів зафіксовано в Сумах – тут середній дохід працівників становить 17,5 тисячі гривень.

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Професії з найстрімкішим зростанням зарплат

За останній рік доходи представників окремих спеціальностей суттєво зросли. Найбільший приріст зафіксовано у радіотехніків – їхня середня зарплата сягнула 40 тисяч гривень, що на 90% більше, ніж торік.

Помітне підвищення доходів також відбулося у методологів, управителів нерухомості та спеціалістів із налаштування техніки.

Зокрема, методологи наразі отримують близько 30 тисяч гривень щомісяця, тоді як професійні управителі нерухомістю – 80 тисяч гривень.

До категорії фахівців із найбільшим зростанням зарплат потрапили й фармери – спеціалісти, що займаються підготовкою акаунтів, доменів або IP-адрес для використання в онлайн-сфері.

Ось перелік професій із найвищими темпами зростання заробітних плат:

Радіотехніки – 40 тис. грн (+90%)

– 40 тис. грн (+90%) Методологи – 30 тис. грн (+69%)

– 30 тис. грн (+69%) Управителі нерухомістю – 80 тис. грн (+68%)

– 80 тис. грн (+68%) Фахівці з налаштування техніки – 27,5 тис. грн (+65%)

– 27,5 тис. грн (+65%) Помічники системного адміністратора – 22,5 тис. грн (+61%)

– 22,5 тис. грн (+61%) Кредитні експерти – 23,5 тис. грн (+52%)

– 23,5 тис. грн (+52%) Інструктори автошкіл – 35 тис. грн (+52%)

– 35 тис. грн (+52%) Ветеринари – 30 тис. грн (+50%)

– 30 тис. грн (+50%) Травматологи – 30 тис. грн (+50%)

– 30 тис. грн (+50%) Фармери – 60 тис. грн (+50%)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, у яких сферах доходи зросли найбільше.

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