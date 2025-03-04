Підвищення зарплат в Україні на 23%: у яких сферах доходи зросли найбільше

Середня заробітна плата штатних працівників в Україні в 2024 році збільшилася на 23,1% і склала 21 473 гривні. Найвищі доходи отримують фахівці в галузях фінансів та IT, де заробітки вдвічі або навіть в 2,5 рази перевищують середній рівень.

За даними Державної служби статистики, найбільші заробітки у працівників сфери "Інформація та телекомунікації", де доходи зросли на 38,2% і досягли 52 457 гривень/ На другому місці знаходиться сфера "Фінансова та страхова діяльність", де середня зарплата складає 41 384 гривні (+20,3%).

Також високі заробітки мають фахівці в галузі "Професійна, наукова та технічна діяльність", де середня зарплата становить 29 200 гривень (+24,7%).

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У сфері "Державне управління та оборона" заробітна плата зросла на 24,4% і досягла 29 099 гривень.

Натомість найбільш скромні доходи у працівників освіти, де середня зарплата становить 14 593 гривні, проте вона зросла на 17,3%.

Як змінюються зарплати в доларах

Згідно з даними Державної служби статистики, середня зарплата в Україні у 2024 році в доларовому еквіваленті збільшилася на 12,1%, досягнувши 535 доларів. Це вже перевищує рівень до війни, коли у 2021 році середній заробіток складав 514 доларів.

Варто зазначити, що реальне зростання заробітних плат значно випереджає інфляцію. У 2024 році інфляція склала 6,5%, а реальні доходи зросли на 16,6%. У більшості галузей економіки зарплати вже перевищили довоєнні показники.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні відкрили сотні вакансій з зарплатою 90 тис. грн та бронюванням.

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