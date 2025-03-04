Повышение зарплат в Украине на 23%: в каких сферах доходы выросли больше всего

Средняя заработная плата штатных работников в Украине в 2024 году увеличилась на 23,1% и составила 21473 гривны. Высокие доходы получают специалисты в отраслях финансов и IT, где заработки вдвое или даже в 2,5 раза превышают средний уровень.

По данным Государственной службы статистики, самые большие заработки у работников сферы "Информация и телекоммуникации", где доходы выросли на 38,2% и достигли 52 457 гривен/ На втором месте находится сфера "Финансовая и страховая деятельность", где средняя зарплата составляет 41 384 гривны (+20,3%).

Также высокие заработки у специалистов в области "Профессиональная, научная и техническая деятельность", где средняя зарплата составляет 29 200 гривен (+24,7%).

Читайте также: Украинцам предлагают зарплату более 40 тысяч за работу из дома: кого ищут

В сфере "Государственное управление и оборона" заработная плата выросла на 24,4% и достигла 29099 гривен.

Наиболее скромные доходы у работников образования, где средняя зарплата составляет 14 593 гривны, однако она выросла на 17,3%.

Как меняются зарплаты в долларах

Согласно данным Государственной службы статистики, средняя зарплата в Украине в 2024 году в долларовом эквиваленте увеличилась на 12,1%, достигнув 535 долларов. Это уже превышает уровень войны, когда в 2021 году средний заработок составлял 514 долларов.

Следует отметить, что реальный рост заработных плат значительно опережает инфляцию. В 2024 году инфляция составила 6,5%, а реальные доходы выросли на 16,6%. В большинстве отраслей экономики зарплаты уже превысили довоенные показатели.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине открыли сотни вакансий с зарплатой в 90 тыс. грн и бронированием.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!