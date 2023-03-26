'Бешкетники Сірка' показали відео знищення російської станції 'Житель', яка блокувала зв'язок

Українські бійці на одному з напрямків фронту знищили ворожий комплекс Р-330Ж "Житель". Він призначений для автоматизованого виявлення, пеленгування та аналізу сигналів радіовипромінювання в робочому діапазоні частот.

Ліквідація Р-330Ж "Житель" потрапила на відео. Ним поділилися бійці 92-ї окремої механізованої бригади ім. кошового отамана Івана Сірка на своїй сторінці у Фейсбуці.

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"До вашої уваги ще одна короткометражка. Фільм: "Житєль". У головних ролях: козаки 92 омбр. АСП Р-330Ж "Житель"", – прокоментували вони кадри, на яких зафіксовано підрив комплексу.

Довідково: Р-330Ж "Житель" – станція, яка здатна створювати перешкоди, що унеможливлюють користування мобільним зв'язком та GPS.

Цей комплекс направлений на автоматизоване виявлення, пеленгування та аналіз сигналів джерел радіовипромінювання в робочому діапазоні частот. Він створює радіоперешкоди переносним і мобільним наземним станціям систем супутникового зв’язку ІНМАРСАТ та "Іридіум", навігаційним приладам супутникової навігаційної системи NAVSTAR (GPS) і базовим станціям стільникового зв’язку GSM-900/1800.

Також його робота направлена на автоматизоване ведення телекодового інформаційного обміну з керівним пунктом управління з метою отримання завдання на ведення бойової роботи й доповіді щодо результатів роботи.

Він здатен отримувати картографічні дані з відображенням інформації про розвідані джерела радіовипромінювання на тлі електронної топографічної карти місцевості або в мережі прямокутних координат.

Нагадаємо, днями бійці з бригади Данила Апостола показали, як їм вдалося знищити значну кількість воєнної техніки росіян, зокрема "Шилку" та "Зоопарк".

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