Безпілотники атакували Євпаторію в Криму: стався потужний вибух (фото, відео)

Вранці 14 вересня безпілотники атакували Євпаторію в тимчасово окупованому Криму. У Міноборони РФ заявили про знищення системою ППО 11 дронів над півостровом.

Про це повідомили в Міноборони РФ. Вороже відомство звинуватило Україну в атаці.

14 вересня близько 05.30 мск припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації. Черговими засобами ППО знищено одинадцять безпілотних літальних апаратів над територією Республіки Крим, йшлося в повідомленні.

Також зазначили, що близько 5:00 ЗСУ атакувало патрульний корабель Чорноморського флоту "Сергій Котів" в акваторії Чорного моря за допомогою п'яти безекіпажних морських катерів.

Під час відбиття атаки п'ять безекіпажних катерів противника знищено вогнем зі штатного озброєння корабля, пояснили в Міноборони.

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У місцевому телеграм-каналі повідомили, що вибухи пролунали в стороні Заозерного та Уютного. Також було чутно близько 15 вибухів в районі Молочного. Приліт міг статися біля бази ППО між Молочним та Уютним.

Крім цього, над Євпаторією було збито один із безпілотників, уламки якого впали в житлові двори. У місті перекрили один із районів – військові та поліція розтягнули стрічку, прохід та проїзд заборонений.

Нагадаємо, у Криму вночі 13 вересня лунали гучні вибухи. Ракети атакували Севастопольський морський завод імені Орджонікідзе – найбільше підприємство судноремонту та суднобудування на півострові.Також повідомлялося про "приліт" у районі Південної бухти, де стоять російські кораблі та підводні човни.

Представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що під час атаки було пошкоджено дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону" та великий десантний корабель "Мінськ".

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