Безоплатне житло від держави: як учаснику бойових дій стати в чергу на квартиру

Українські ветерани можуть безкоштовно отримати житло відповідно до певних вимог. Для цього необхідно стати в чергу на квартирний облік.

Щоб отримати грошову допомогу на купівлю житла, ветеран має підтвердити необхідність поліпшення своїх житлових умов і бути офіційно зареєстрованим у житловому реєстрі за місцем проживання. Про це повідомляє "24 Канал" із посиланням на КОВА.

Крім того, УБД має право отримати грошову компенсацію замість житла. Виплата коштів здійснюється відповідно до черговості, що була визначена під час реєстрації на квартирному обліку.

Читайте також: В Україні спростять процедуру отримання статусу УБД: подробиці

Процедура оформлення компенсації

Щоб отримати грошову компенсацію, потрібно подати заяву разом із необхідними документами до місцевого органу соціального захисту, за місцем перебування на квартирному обліку.

До заяви слід додати:

копії документів, що підтверджують особу;

копії посвідчень (наприклад, посвідчення учасника бойових дій);

Варто зауважити, що для окремих категорій УБД додатково необхідно надати копії довідок про участь в АТО/ООС, висновки військово-лікарської комісії, а також документи від керівництва АТЦ СБУ чи Генерального штабу ЗСУ, інформує КОВА.

До переліку додаткових документів, необхідних для отримання компенсації, входять:

копії довідок, що підтверджують реєстрацію заявника та кожного члена його сім'ї на квартирному обліку;

письмову згоду всіх дорослих членів сім'ї на включення їх до розрахунку компенсації;

документацію, що засвідчує родинні зв'язки між заявником та особами, які зареєстровані разом з ним на квартирному обліку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що частина УБД може втратити пільги у 2025 році.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!