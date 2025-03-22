Даремні інвестиції: у що не варто вкладати гроші українцям у 2025 році

Фахівці з економіки та фінансів вважають, що найбільш надійними варіантами для інвестування є золото та облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Окрім цього, вони рекомендують звернути увагу на вкладення у сільськогосподарські землі. Водночас експерти не радять інвестувати в нерухомість.

OBOZ.UA підготував актуальні рекомендації від економістів та фінансистів для українців щодо інвестування. Так, керуючий активами групи ICU в Україні Григорій Овчаренко наголосив, що в умовах війни варто зосередитися на двох аспектах: зменшенні ризиків та забезпеченні ліквідності. За його словами, одним із найоптимальніших варіантів для збереження капіталу та, можливо, навіть для інвестування є золото, особливо у вигляді золотих монет.

Окрім цього, він підкреслив, що враховуючи стійкість банківської системи під час війни, українцям варто придивитися до класичних фінансових інструментів, зокрема:

депозити;

державні облігації.

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"99,9% українців можуть абсолютно безпечно інвестувати в цю категорію активів, отримувати помірний прибуток та бути щасливими з погляду досвіду інвестування", – зазначив Овчаренко.

Він також підкреслив, що перспективним активом може стати земля сільськогосподарського призначення. На його думку, зараз поступове зростання кількості угод, підвищення ліквідності та розвиток технологій дають можливість інвестувати у цю сферу без ризику втрати контролю над землею.

"Інвесторам я рекомендував би співпрацювати з відомими агрохолдингами, які орендують землю. Це запорука того, що земля перебуватиме в довгостроковій сільськогосподарській обробці", - сказав експерт.

Паралельно він визнав, що під час війни нерухомість не є надійним інвестиційним інструментом. Адже такий актив супроводжується ризиками, зокрема можливістю втрати прибутку або навіть його фізичного знищення.

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Аналітики Forbes також рекомендують звернути увагу на інвестиції в золото. Вони підкреслюють, що особливий акцент варто зробити на:

комісійних платежах при купівлі та продажу золота;

потенційним витратам на безпечне зберігання.

Однак зазначається, що купувати золото варто після корекції вартості, оскільки наразі ринок перегрітий, що може призвести до відсутності очікуваного прибутку.

Водночас аналітики визнають, що в довгостроковій перспективі золото поступається багатьом іншим активам. "Наприклад, за останнє десятиліття його вартість зросла у 2,5 раза, тоді як провідні фондові індекси, зокрема S&P 500, – утричі", – йдеться у матеріалі.

Аналітики Центру економічної стратегії (ЦЕС) зі свого боку наголошують, що ОВДП залишаються найефективнішим гривневим інструментом для інвестицій, оскільки:

Інвестуючи в ОВДП, вкладники не лише мають шанс отримати вищий дохід, ніж за банківськими депозитами, але й безпосередньо сприяють підтримці держави в умовах війни.

Оскільки ОВДП входять до складу внутрішнього боргу країни, держава гарантує повернення вкладених коштів.

"Через те, що інфляція була на найнижчому рівні в першій половині 2024 року, реальна прибутковість ОВДП була найвищою в цей період. Втім, і після прискорення інфляції ОВДП залишаються привабливими для інвестування, з вищим, ніж у депозитів, рівнем прибутковості", – підсумували аналітики.

Нагадаємо, раніше українцям порадили, які інвестиції найвигідніші.

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