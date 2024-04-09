Без демобілізації та з обмеженням водіння транспорту: що увійшло до закону про мобілізацію

Комітет національної безпеки та оборони підготував остаточний варіант мобілізаційного законопроєкту до другого читання. Зокрема, з документа прибрали ключові норми, зокрема, і демобілізацію.

Водночас залишається норма про право на демобілізацію людей з інвалідністю. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.

Також у законопроєкті залишили демобілізація у зв’язку із звільненням з полону, якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу. Військовослужбовці у разі укладення першого контракту мають право на компенсацію 50 відсотків від першого внеску за кредитом, забезпеченим предметом іпотеки.

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Визнані обмежено придатними зобовʼязані будуть повторно прийти переогляд протягом 12 місяців. Ті, хто отримав 2-3 групу інвалідності після 24 лютого 2022 року (окрім військовослужбовців) підлягають повторному медичному огляду для визначення придатності до служби.

У документі залишили обмеження консульських послуг для чоловіків від 18 до 60 років без військово-облікових документів. Окрім цього, залишили обмеження на керування транспортними засобами чоловікам відповідного віку за вимогою ТЦК.

Додамо, голосування за законопроєкт №10449 планується у середу, 10 квітня.

Нагадаємо, на початку лютого 2024 року Верховна Рада схвалила у першому читанні урядовий закон про мобілізацію. До другого читання законопроєкту № 10449 про посилення мобілізації нардепи подали понад 4000 поправок.

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