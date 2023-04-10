'Без упину кошмарять окупантів': бійці 36-ї бригади знищують ворога на Донбасі дронами (відео)

Українські військові продовжують тримати оборону на різних ділянках фронту, зокрема, на Донеччині. Бійці для цього використовують безпілотник, щоб дистанційно завдавати ударів по окупантах.

Зокрема, ліквідацією загарбників займаються військові з 36-ї окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Білинського та 503-го окремого батальйону морської піхоти. Про це повідомили на сторінці ОМБр у Facebook.

"Наші козаки оператори дронів без упину кошмарять окупантів на Донеччині.До вашої уваги нічна робота 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського та 503 Окремий батальйон морської піхоти", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як окупанти переміщаються траншеями у нічний час. Визначивши місце розташування ворога, оператор дрона скидає гранату.

На наступних кадрах видно, як троє ворогів рухаються в одному напрямку, доки під ноги одного з них не прилітає граната з БПЛА. Також можна побачити окупантів поблизу техніки, які намагаються відповзти геть, але вже наступної миті на них падає граната.

Точний час та місце знищення ворога не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше українські військові під Бахмутом провели низку успішних контратак і "накришили" ворогів. Ліквідацією противника займалися бійці 3-ї окремої штурмової бригади.

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