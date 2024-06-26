Без військового квитка чоловіки не зможуть отримати низку державних послуг: подробиці

В Україні почали діяти обмеження на доступ до низки послуг для чоловіків віком від 18 до 60 років, які не мають військово-облікового документа. Перелік таких послуг відрізняється залежно від того, чи перебуває чоловік на території України, чи за кордоном.

Для тих, хто перебуває за кордоном, без військово-облікового документа не буде доступним отримання консульських послуг, таких як оформлення паспорта, посвідчення довіреностей, засвідчення документів, реєстрація актів цивільного стану, пише ТСН.

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Винятки становлять:

Оформлення посвідчення на повернення в Україну.

Вчинення консульських дій щодо дітей, якщо другий з батьків є іноземцем або не має громадянства.

Вчинення дій за заявами арештованих, затриманих або позбавлених волі за кордоном громадян.

Для тих, хто перебуває на території України, без військового квитка неможливо подати заяву на реєстрацію шлюбу, оформити паспорт, отримати водійське посвідчення, вступити на навчання, працевлаштуватися та отримати статус інвалідності через МСЕК.

Наразі ще можна зареєструвати право власності на нерухоме майно (земельні ділянки, житлову чи нежитлову нерухомість) та транспортні засоби без військового облікового документа.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що військовозобов'язаним звернули увагу на важливу деталь під час оновлення даних в ТЦК.

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