Без военного билета мужчины не смогут получить ряд государственных услуг: подробности

В Украине начали действовать ограничения на доступ к ряду услуг для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющих военно-учетного документа. Перечень таких услуг отличается в зависимости от того, находится ли человек на территории Украины или за границей.

Для тех, кто находится за границей, без военно-учетного документа не будет доступно получение консульских услуг, таких как оформление паспорта, удостоверение доверенностей, удостоверение документов, регистрация актов гражданского состояния, пишет ТСН.

Вас также заинтересует: В Украине изменились условия бронирования для аграриев: подробности

Исключения составляют:

Оформление удостоверения возвращения в Украину.

Совершение консульских действий в отношении детей, если второй родитель является иностранцем или не имеет гражданства.

Совершение действий по заявлениям арестованных, задержанных или лишенных свободы за границей граждан.

Для находящихся на территории Украины без военного билета невозможно подать заявление на регистрацию брака, оформить паспорт, получить водительское удостоверение, поступить на обучение, трудоустроиться и получить статус инвалидности через МСЭК.

Пока можно зарегистрировать право собственности на недвижимое имущество (земельные участки, жилую или нежилую недвижимость) и транспортные средства без военного учетного документа.

Напомним, ранее мы рассказывали, что военнообязанным обратили внимание на важную деталь при обновлении данных в ТЦК.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!