У Резерв+ можна буде сплатити штраф за порушення військового обліку: як це зробити

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №12093. Незабаром у застосунку "Резерв+" з'явиться новий сервіс — можливість добровільно сплатити штраф за порушення правил військового обліку.

Команда вже працює над його впровадженням, а про строки запуску повідомлять пізніше. Про це на своїй сторінці в "X" повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

Черногоренко пояснила, як працюватиме новий сервіс онлайн-оплати штрафів:

Користувач подає заяву через застосунок, визнаючи факт порушення. В "Резерв+" надходить постанова про адмінпорушення. Штраф сплачується за вказаними реквізитами безпосередньо в додатку. Після оплати постанова вважається виконаною.

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Вона підкреслила, що сплата штрафу не звільняє від можливої мобілізації. Водночас з’явиться можливість отримати 50% знижку на суму штрафу, якщо користувач подасть заяву і отримає постанову протягом перших 20 днів після фіксації порушення.

"Ми прагнемо зробити сплату штрафів максимально простою й швидкою, без зайвих витрат часу. Нововведення допоможуть зробити цей процес прозорим і зручним, а також зменшать кількість бюрократичних процедур. Звичайно, залишається і стандартний варіант — особистий візит до ТЦК із заявою про порушення", — додала Катерина Черногоренко, подякувавши народним депутатам за підтримку ініціативи.

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