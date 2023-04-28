Без яєць і цукру: рецепт дієтичного вівсяного печива

Існує легенда, що під час Другої Світової дружини новозеландських та австралійських воїнів пекли їм це печиво. Воно довго не псувалось та використовувалось замість хліба.

Інгредієнти:

– 300 г пшеничного борошна

– 100 г вівсяних пластівців

– 50 г кокосової стружки

– 100 г цукру

– 1 ст ложка меду

– 2 ст ложки води

– 100 г вершкового масла

– 1 ч л соли

– сіль

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Спосіб приготування:

1. Розтопіть мед та вершкове масло. Охолодіть.

2. Змішайте борошно, цукор, вівсяні пластівці, кокосову стружку та соду.

3. Змішайте сухі інгредієнти з масляно – медовою сумішшю.

4. Додайте воду та замішайте крихке тісто.

5. Духовку розігрійте до 180 градусів. Деко застеліть пергаментом.

6. З тіста сформуйте невеликі кульки. Викладіть кульки з тіста на відстані одна від одної та притисніть рукою. Випікайте 8 – 10 хвилин.

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