Без яєць і цукру: рецепт дієтичного вівсяного печива
Існує легенда, що під час Другої Світової дружини новозеландських та австралійських воїнів пекли їм це печиво. Воно довго не псувалось та використовувалось замість хліба.
Інгредієнти:
– 300 г пшеничного борошна
– 100 г вівсяних пластівців
– 50 г кокосової стружки
– 100 г цукру
– 1 ст ложка меду
– 2 ст ложки води
– 100 г вершкового масла
– 1 ч л соли
– сіль
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Спосіб приготування:
1. Розтопіть мед та вершкове масло. Охолодіть.
2. Змішайте борошно, цукор, вівсяні пластівці, кокосову стружку та соду.
3. Змішайте сухі інгредієнти з масляно – медовою сумішшю.
4. Додайте воду та замішайте крихке тісто.
5. Духовку розігрійте до 180 градусів. Деко застеліть пергаментом.
6. З тіста сформуйте невеликі кульки. Викладіть кульки з тіста на відстані одна від одної та притисніть рукою. Випікайте 8 – 10 хвилин.
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