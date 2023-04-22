Без борошна та яєць: рецепт корисного бананового печива

Печиво не завжди буває калорійним, але й корисним. Такий варіант запропонував відомий український кулінар Андрій Клюс.

У своєму Instagram-блозі він розповів та показав рецепт приготування найсмачнішого бананового печива. Такі солодощі готуються дуже просто та швидко.

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Інгредієнти для печива

2 невеликі банани;

70 г вівсяних пластівців;

50 г в'яленої журавлини;

30-50 г чорного шоколаду для декору, можна заморочитись і знайти шоколад без цукру;

насіння, горіхи або їхня суміш на декор 30-50 г;

солона карамель, якщо любите калорійніше.

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Покроковий рецепт приготування

1. Спочатку очистьте банани та перетріть їх виделкою.

2. Змішайте бананову суміш з вівсянкою та журавлиною, перемішайте та залиште набухати на 10 хвилин.

3. Розігрійте духовку до 180 градусів, а в цей час сформуйте диски з маси. В кулінара вийшло 8 штук.

4. Запікайте 20 хвилин за температури 180 градусів. Після дістаньте та дайте їм охолонути.

5. Розтопіть на водяній бані шоколад, полийте трохи по центру печива та посипте горіхами, насінням. Дайте шоколаду час затвердіти та смакуйте!

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