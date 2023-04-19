Пудинг з черствої паски: як легко приготувати десерт
Якщо ви не встигли доїсти паски після Великодня і вони починають черствіти, можна зробити з них смачні гріночки. А ще – запекти пудинг з корицею.
Він "просто тане у роті", запевняють кулінарні експерти видання Shuba. А готувати цю страву легко та швидко.
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Вам знадобиться:
- Нарізана скибочками паска.
- Молоко – 550 мл
- Масло вершкове – 100 г
- Жовтки з яєць – 6 шт.
- Цукор – 140 г
- Кориця мелена – 5 г
- Вершки 10% – 500 мл
- Апельсин, цедра – 1 ст. л.
- Ванілін - 5 г
- Яйце ціле, сире – 1 шт.
- Мускатний горіх мелений – 5 г
Як готувати:
- Вершкове масло завчасно викладіть з холодильника, аби воно нагрілося до кімнатної температури. Розімніть потім його з мускатним горіхом, корицею і цедрою апельсина.
- Цим масляним розчином змажте форму для випікання та скибочки паски. Ці шматочки паски викладіть у форму для запікання.
- Жовтки та ціле яйце збийте із цукром.
- Молоко змішайте з вершками й нагрійте (не кип’ятіть).
- Влийте молочну суміш в яєчну, постійно помішуючи. Збийте міксером.
- Вилийте крем у форму зі скибочками паски та зачекайте хвилин 20, аби крем просяк у скибочки.
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Випікайте пудинг протягом 40-45 хвилин.
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