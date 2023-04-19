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Пудинг з черствої паски: як легко приготувати десерт

Билім Олена

Пудинг з черствої паски: як легко приготувати десерт

Якщо ви не встигли доїсти паски після Великодня і вони починають черствіти, можна зробити з них смачні гріночки. А ще – запекти пудинг з корицею.

Він "просто тане у роті", запевняють кулінарні експерти видання Shuba. А готувати цю страву легко та швидко.

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Вам знадобиться:

  • Нарізана скибочками паска.
  • Молоко – 550 мл
  • Масло вершкове – 100 г
  • Жовтки з яєць – 6 шт.
  • Цукор – 140 г
  • Кориця мелена – 5 г
  • Вершки 10% – 500 мл
  • Апельсин, цедра – 1 ст. л.
  • Ванілін - 5 г
  • Яйце ціле, сире – 1 шт.
  • Мускатний горіх мелений – 5 г

Як готувати:

  1. Вершкове масло завчасно викладіть з холодильника, аби воно нагрілося до кімнатної температури. Розімніть потім його з мускатним горіхом, корицею і цедрою апельсина.
  2. Цим масляним розчином змажте форму для випікання та скибочки паски. Ці шматочки паски викладіть у форму для запікання.
  3. Жовтки та ціле яйце збийте із цукром.
  4. Молоко змішайте з вершками й нагрійте (не кип’ятіть).
  5. Влийте молочну суміш в яєчну, постійно помішуючи. Збийте міксером.
  6. Вилийте крем у форму зі скибочками паски та зачекайте хвилин 20, аби крем просяк у скибочки.
  7. Розігрійте духовку до 180 градусів. Випікайте пудинг протягом 40-45 хвилин.

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