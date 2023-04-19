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Пудинг из черствой паски: как легко приготовить десерт

Былим Елена

Пудинг из черствой паски: как легко приготовить десерт

Если вы не успели доесть паски и они начинают черстветь, можно сделать из них вкусные греночки. А еще – запечь пудинг с корицей.

Он "просто тает во рту", уверяют кулинарные эксперты издания Shuba. А готовить это блюдо легко и быстро.

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Вам понадобится:

  • Нарезанный ломтиками кулич.
  • Молоко – 550 мл
  • Масло сливочное – 100 г
  • Желтки из яиц – 6 шт.
  • Сахар – 140 г
  • Корица молотая – 5 г
  • Сливки 10% – 500 мл
  • Апельсин, цедра – 1 ст. л.
  • Ванилин – 5 г
  • Яйцо целое, сырое – 1 шт.
  • Мускатный орех молотый – 5 г

Как готовить:

  1. Сливочное масло заранее выложите из холодильника, чтобы оно нагрелось до комнатной температуры. Разомните потом его с мускатным орехом, корицей и цедрой апельсина.
  2. Этим масляным раствором смажьте форму для выпечки и ломтики кулича. Эти кусочки кулича выложите в форму для запекания.
  3. Желтки и все яйцо взбейте с сахаром.
  4. Молоко смешайте со сливками и нагрейте (не кипятите).
  5. Влейте молочную смесь в яичную, постоянно помешивая. Взбейте миксером.
  6. Вылейте крем в форму с ломтиками кулича и подождите минут 20, чтобы крем пропитался в ломтики.
  7. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте пудинг в течение 40-45 минут.

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