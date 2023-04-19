Пудинг из черствой паски: как легко приготовить десерт
Если вы не успели доесть паски и они начинают черстветь, можно сделать из них вкусные греночки. А еще – запечь пудинг с корицей.
Он "просто тает во рту", уверяют кулинарные эксперты издания Shuba. А готовить это блюдо легко и быстро.
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Вам понадобится:
- Нарезанный ломтиками кулич.
- Молоко – 550 мл
- Масло сливочное – 100 г
- Желтки из яиц – 6 шт.
- Сахар – 140 г
- Корица молотая – 5 г
- Сливки 10% – 500 мл
- Апельсин, цедра – 1 ст. л.
- Ванилин – 5 г
- Яйцо целое, сырое – 1 шт.
- Мускатный орех молотый – 5 г
Как готовить:
- Сливочное масло заранее выложите из холодильника, чтобы оно нагрелось до комнатной температуры. Разомните потом его с мускатным орехом, корицей и цедрой апельсина.
- Этим масляным раствором смажьте форму для выпечки и ломтики кулича. Эти кусочки кулича выложите в форму для запекания.
- Желтки и все яйцо взбейте с сахаром.
- Молоко смешайте со сливками и нагрейте (не кипятите).
- Влейте молочную смесь в яичную, постоянно помешивая. Взбейте миксером.
- Вылейте крем в форму с ломтиками кулича и подождите минут 20, чтобы крем пропитался в ломтики.
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте пудинг в течение 40-45 минут.
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