Сладкие гренки из черствых пасок: как приготовить
Если у вас остались пасхи после праздников, не спешите их выбрасывать, даже если они очерствели. Попробуйте несколько вариантов, как превратить засохший хлеб во вкусное блюдо.
Для начала попробуйте порезать паску на кусочки и подсушить их в тостере или в бутерброднице. Подойдет и духовка. Вы получите сладкие сухарики к чаю.
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А еще можно смазать ломтики паски сливочным маслом, положить между ними слайс твердого сыра и подогреть в бутерброднице до золотистой корочки. Внутри такой бутерброд будет мягким и тягучим, а сверху хрустящим.
А вот повара сайта "Це смак" предлагают поджарить ломтики с паски на сковороде, чтобы получить сладкие гренки.
- Для этого порежьте пасочку на ломтики. Взбейте яйцо из 100 мл молока (можно добавить щепотку соли или столовую ложку сахара).
- Разогрейте на сковороде сливочное масло.
- Обмакните кусочки паски во взбитые с молоком яйца и выложите на горячую сковороду.
- Обжарьте с двух сторон по несколько минут.
- Переложите гренки на тарелку, выстланную бумажными полотенцами. По желанию, можете присыпать сахарной пудрой.
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