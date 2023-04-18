Сладкие гренки из черствых пасок: как приготовить

Если у вас остались пасхи после праздников, не спешите их выбрасывать, даже если они очерствели. Попробуйте несколько вариантов, как превратить засохший хлеб во вкусное блюдо.

Для начала попробуйте порезать паску на кусочки и подсушить их в тостере или в бутерброднице. Подойдет и духовка. Вы получите сладкие сухарики к чаю.

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А еще можно смазать ломтики паски сливочным маслом, положить между ними слайс твердого сыра и подогреть в бутерброднице до золотистой корочки. Внутри такой бутерброд будет мягким и тягучим, а сверху хрустящим.

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А вот повара сайта "Це смак" предлагают поджарить ломтики с паски на сковороде, чтобы получить сладкие гренки.

Для этого порежьте пасочку на ломтики. Взбейте яйцо из 100 мл молока (можно добавить щепотку соли или столовую ложку сахара). Разогрейте на сковороде сливочное масло. Обмакните кусочки паски во взбитые с молоком яйца и выложите на горячую сковороду. Обжарьте с двух сторон по несколько минут. Переложите гренки на тарелку, выстланную бумажными полотенцами. По желанию, можете присыпать сахарной пудрой.

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