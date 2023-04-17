Что приготовить из оставшихся после Пасхи яиц: три лучших рецепта салатов

Если после празднования Пасхи вы использовали не все крашенки и вам уже надоело есть яйца, можно пустить их на приготовление вкусных салатов. И продукты не испортятся, и будет чем накормить родных и близких.

Предлагаем вам лучшие рецепты салатов, в состав которых добавляются вареные яйца. Вы можете миксовать ингредиенты и сами выбирать, что добавлять в салаты, а что не стоит.

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Бюджетный вариант салата с яйцами

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Как продукты входят в состав:

Вареные яйца – 4 шт.

Твердый сыр – 100 г

Горошек консервированный – 200 г

Майонез или несладкий йогурт – 3 ст. л.

Зеленый лук – 2-3 штуки.

Как готовить:

Пасхальные яйца очистите от скорлупы и натрите на крупной терке, к ним натрите твердый сыр. Откройте горошек, слейте воду и добавьте в яйца и сыр. Заправьте салат майонезом или йогуртом и добавьте сверху измельченные перья зеленого лука.

Салат "Три ингредиента"

Вам нужны 4-5 яиц, редис – до 10 штук, зелень (зеленый лук, укроп, петрушка или шпинат). Заправить салат можно либо растительным маслом, либо майонезом, либо соусом терияки.

Как приготовить:

Любую зелень промойте, обсушите и покрошите, высыпьте в глубокую миску. К зелени добавьте порезанную кружочками редиску. Отваренные яйца порежьте кубиками или натрите на крупной терке. Соедините все ингредиенты, сдобрите салат по своему вкусу и пробуйте.

Салат на гренках

Что нужно, чтобы приготовить:

Кусочки хлеба (желательно темного, с кусочками овощей или семенами) – 6-8 шт.

Вареные яйца – 3-4 шт.

Авокадо – 1 шт.

Свежие огурцы – 1 шт.

Мягкий сыр (фета или брынза) – 2 ст. л.

Листья салата – 6 или 8 шт.

По желанию можно добавить микрогрин, семена чиа или тыквы. Если есть кедровые орешки – еще лучше.

Как приготовить:

Кусочки хлеба подсушите в духовке, тостере или на гриле. Когда они остынут, смажьте сыром, а на верх выложите помытые и обсушенные листья салата.

Помойте и очистите авокадо, нарежьте слайсами и выложите кусочки на верх листьев салата. То же сделайте с огурцом.

На верх огурцов выложите кусочки вареных яиц и присыпьте их семенами, микрогрином или кедровыми орешками.

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