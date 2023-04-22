Без муки и яиц: рецепт полезного бананового печенья
Печенье не всегда бывает калорийным, но и полезным. Такой вариант предложил известный украинский кулинар Андрей Клюс.
В своем Instagram-блоге он рассказал и показал рецепт приготовления вкуснейшего бананового печенья. Такие сладости готовятся очень просто и быстро.
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Ингредиенты для печенья
- 2 небольшие бананы;
- 70 г овсяных хлопьев;
- 50 г вяленой клюквы;
- 30-50 г черного шоколада для декора можно заморочиться и найти шоколад без сахара;
- семена, орехи или их смесь на декор 30-50 г;
- соленая карамель, если любите калорийнее.
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Пошаговый рецепт приготовления
1. Сначала очистите бананы и протрите их вилкой.
2. Смешайте банановую смесь с овсянкой и клюквой, перемешайте и оставьте набухать на 10 минут.
3. Разогрейте духовку до 180 градусов, а в это время сформуйте диски из массы. У кулинара получилось 8 штук.
4. Запекайте 20 минут при температуре 180 градусов. После достаньте и дайте им остыть.
5. Растопите на водяной бане шоколад, полейте немного по центру печенья и посыпьте орехами, семенами. Дайте шоколаду время затвердеть и вкушать!
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