'Безапеляційний вирок': прикордонники показали знищення групи окупантів артилеристами (відео)

Українські прикордонники допомагають нищити окупантів на різних ділянках фронту. Зокрема, вони працюють спільно з артилеристами.

Аеророзвідники допомогли виявити та скорегували удар по групі російських окупантів. Відео оприлюднили на каналі Держприкордонслужби у Telegram.

"Безапеляційний вирок для рашистських приблуд від аеророзвідки ДПСУ та артилеристів ЗСУ", – йдеться у повідомленні.

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На якому саме напрямку відбулося знищення позиції окупантів не повідомляється з міркувань безпеки.

На відео можна побачити, як оператори БПЛА виявили місце розташування загарбників. На наступних кадрах видно, як артилеристи завдали по позиції росіян влучного удару.

Днями українські військові підірвали озброєння російських загарбників на Бахмутському напрямку. Бійці Сил оборони завдали удару по польовому складу з БК.

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