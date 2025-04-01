Біткоїн шукає опору в умовах глобального тиску

На тлі загострення глобальної торговельної ситуації, криптовалютний ринок демонструє змішану динаміку. Очікуване введення нових тарифів з боку США вже 2 квітня спричинило напругу не лише на традиційних біржах, а й серед криптоактивів. Біткоїн поки утримується вище $81 000, однак за останній квартал втратив понад 11% вартості. Це найгірший результат з другого кварталу 2022 року, що змушує багатьох учасників ринку переглядати свою стратегію.

Показово, що попри загальну негативну динаміку, деякі альткоїни зуміли вийти в плюс. Dogecoin (DOGE) та Cardano (ADA) додали понад 7%, а Ethereum, XRP та Solana показали стабільне зростання близько 5%. Загальна капіталізація ринку за даними CoinGecko скоротилася на 3%, а індекс CoinDesk 20 втратив стільки ж за добу. Такий розрив між загальною динамікою і поведінкою окремих монет вказує на високу волатильність і нестійкість ринкового балансу.

Для інвесторів, які вже в крипті або тільки планують заходити, ситуація не така однозначна. З одного боку, падіння стимулює страх і обережність, з іншого — відкриває можливості для тих, хто вміє аналізувати. Аналітики Glassnode повідомляють, що власники BTC, які тримають активи впродовж 3–6 місяців, фіксують прибутки, і не поспішають виходити з ринку. Це свідчить про впевненість у довгостроковій вартості криптовалют навіть попри загальні втрати.

Окремо варто звернути увагу на ф’ючерсні позиції на біткоїн. За словами експертів, на CME зараз спостерігається найбільш виражене "ведмеже" позиціонування за останні кілька років. Трейдери масово ставлять на зниження, але така надмірна концентрація шортів може призвести до "шорт-сквізу" — ситуації, коли ринок розвертається, і всі ці гравці змушені викуповувати позиції, штовхаючи ціну вгору. Це вже не раз траплялось на крипторинку й може повторитись.

Ключове зараз — не реагувати емоційно. Для криптоентузіастів це період спостереження, акумуляції знань і стратегічного планування. Інституційна активність низька, ETF-інвестиції поки не пожвавлюються, тож ринок перебуває у стані очікування. Але саме в такі моменти формуються тренди майбутнього. І якщо ухвалювати рішення не з паніки, а з розумінням загальної картини — ці турбулентні дні можуть стати точкою входу, яку потім будуть згадувати з усмішкою.

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